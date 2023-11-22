الدفاع المدني اللبناني: 5 قتلى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بيت ياحون

أعلن الدفاع المدني اللبناني عن مقتل أشخاص وجرح واحد في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بيت ياحون.

إلى ذلك أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور، أن الغارة الجوية التي شنّها الطيران الإسرائيلي عبر الطائرات الحربية مساء اليوم على منزل في بيت ياحون، أسفرت عن سقوط أربعة شهداء وجريح.

إلى ذلك ذكرت مصادر تلفزيون "الجديد" في لبنان "استشهاد نجل النائب محمد رعد الشاب عباس محمد رعد (سراج) إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف بيت ياحون جنوب لبنان".

وأفادت ذكرت وكالة "فرانس برس" بمقتل نجل رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية، النائب محمّد رعد، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جنوب لبنان، أثناء تواجده داخله مع عدد من عناصر الحزب، وفق ما ذكره مصدر مقرب من العائلة للوكالة.

وقال المصدر متحفظا عن ذكر اسمه إن "عباس رعد، ابن النائب محمّد رعد استشهد مع عدد من عناصر الحزب" جراء غارة اسرائيلية على أحد المنازل في قرية بيت ياحون.

يتبع..