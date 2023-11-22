مراسلنا: مقتل نجل محمد رعد رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية في غارة إسرائيلية على قرية بيت ياحون

أفاد مراسلنا بمقتل 5 عناصر من حزب الله اللبناني، منهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، محمد رعد باستهدافهم بغارة إسرائيلية، في منزل كانوا يتواجدون فيه في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان.

وكتب النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الوفاء للمقاومة" ابراهيم الموسوي في مدونته عبر منصة "إكس"، معزيا النائب رعد وقال: "أعظم الله ـجوركم جميعا وأجر الأخ العزيز رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، وهنيئاً له ولنا على هذا الوسام الإلهي والاصطفاء الرباني بأن اتخذ من أسرته شهيداً، الشهيد السعيد عباس محمد رعد".

وأضاف" "حبيبنا أبو حسن القائد القدوة في النهج والسلوك قولاً وعملاً."

كما نعى جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ابن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.

اعظم الله اجوركم جميعا وأجر الاخ العزيز رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، وهنيئاً له ولنا على هذا الوسام الالهي والاصطفاء الرباني بأن اتخذ من أسرته شهيداً، الشهيد السعيد عباس محمد رعد.

حبيبنا ابو حسن القائد القدوة في النهج والسلوك قولاً وعملاً. pic.twitter.com/w65xeT3LXy — Ibrahim Al Moussawi (@ibrahimmousawi) November 22, 2023

ابو حسن ليث حيدريّ لا ينجب الا اسوداً كعباس.. يا صديق أخي ادري بان الشوق بلغ منتهاه.. هنيئاً هذا الارتقاء… حاج ابو حسن هنيئاً هذا الاصطفاء 🌹🌹🌹🌹🌹💔💔 pic.twitter.com/Rd2acfqD1Y — جواد نصرالله 🔻 Jawad Nasrallah (@_mjn__) November 22, 2023

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ذكرت مصادر لتلفزيون "الجديد" اللبناني أن نجل النائب محمد رعد، الشاب عباس محمد رعد (سراج)، قتل إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف بيت ياحون جنوب لبنان.

بدوره، أفاد مراسل "الجديد" بأن "الغارة على بيت ياحون استهدفت عددا من مجاهدي حزب الله بينهم أبناء نواب في كتلة الوفاء للمقاومة".

نبارك للحاج المقاوم ورئيس كتلة الوفاء

للمقاومة النائب الحاج #محمد_رعد

بشهادة القائد عباس محمد رعد#محور_المقاومة#شهداء_على_طريق_القدسpic.twitter.com/tghTrYZvB4 — الاعلام الحربي المحور المقاومة (@1982_mohannad) November 22, 2023

ومن المعروف أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا متصاعدا، وتبادلا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وتشهد معظم قرى الشريط الحدودي في جنوب لبنان حركة نزوح عدد كبير من الأهالي بفعل الغارات الإسرائيلية في المنطقة.

المصدر: RT