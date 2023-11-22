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مراسلنا: مقتل نجل محمد رعد رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية في غارة إسرائيلية على قرية بيت ياحون

مراسلنا: مقتل نجل محمد رعد رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية في غارة إسرائيلية على قرية بيت ياحون

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مقتل نجل محمد رعد رئيس كتلة
Globallookpress
من المواجهات المتكررة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.
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أفاد مراسلنا بمقتل 5 عناصر من حزب الله اللبناني، منهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، محمد رعد باستهدافهم بغارة إسرائيلية، في منزل كانوا يتواجدون فيه في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان.

وكتب النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الوفاء للمقاومة" ابراهيم الموسوي في مدونته عبر منصة "إكس"، معزيا النائب رعد وقال: "أعظم الله ـجوركم جميعا وأجر الأخ العزيز رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، وهنيئاً له ولنا على هذا الوسام الإلهي والاصطفاء الرباني بأن اتخذ من أسرته شهيداً، الشهيد السعيد عباس محمد رعد".

وأضاف" "حبيبنا أبو حسن القائد القدوة في النهج والسلوك قولاً وعملاً."

كما نعى جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ابن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ذكرت مصادر لتلفزيون "الجديد" اللبناني أن نجل النائب محمد رعد، الشاب عباس محمد رعد (سراج)، قتل إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف بيت ياحون جنوب لبنان.

بدوره، أفاد مراسل "الجديد" بأن "الغارة على بيت ياحون استهدفت عددا من مجاهدي حزب الله بينهم أبناء نواب في كتلة الوفاء للمقاومة".

ومن المعروف أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا متصاعدا، وتبادلا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وتشهد معظم قرى الشريط الحدودي في جنوب لبنان حركة نزوح عدد كبير من الأهالي بفعل الغارات الإسرائيلية في المنطقة.

المصدر: RT

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