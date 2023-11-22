"حزب الله" يعلن استهداف مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف موقع ‏البغدادي ‏والتموضعات العسكرية الإسرائيلية في محيطه وتحقيق إصابات مباشرة.

وجاء في البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:50 من مساء يوم الأربعاء 22-11-2023 موقع ‏البغدادي ‏والتموضعات العسكرية في محيطه بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيهم إصابات مؤكدة". ‏

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف ثكنة يفتاح الإسرائيلية وموقع بياض بليدا بعد ظهر اليوم الأربعاء، فيما تحدثت مصادره عن التزامه باتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل.

فقد أعلن حزب الله أن "المقاومة الإسلامية استهدفت عند الساعة 12:25 موقع بياض بليدا ‏وحققت فيه إصابات مباشرة، كما استهدفت ثكنة يفتاح الإسرائيلية عند الساعة 12:50 وحققت فيها إصابات مباشرة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT