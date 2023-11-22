 
مباشر

حزب الله يستهدف ثكنة يفتاح وموقع بياض بليدا ومصادره تتحدث عن الهدنة

أخبار العالم العربي

حزب الله يستهدف ثكنة يفتاح وموقع بياض بليدا ومصادره تتحدث عن الهدنة
AP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wgru

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف ثكنة يفتاح الإسرائيلية وموقع بياض بليدا بعد ظهر اليوم الأربعاء، فيما تحدثت مصادره عن التزامه باتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. بعد 47 يوما من الحرب بغزة اتفاق على هدنة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس
لحظة بلحظة.. بعد 47 يوما من الحرب بغزة اتفاق على هدنة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس

فقد أعلن حزب الله أن "المقاومة الإسلامية استهدفت عند الساعة 12:25 موقع بياض بليدا ‏وحققت فيه إصابات مباشرة، كما استهدفت ثكنة يفتاح الإسرائيلية عند الساعة 12:50 وحققت فيها إصابات مباشرة".

في المقابل، أفادت مراسلتنا بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا استهدف أطراف بلدات القطاع الغربي، فيما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل إنشطارية على أطراف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام عن مصدر في حزب الله قوله إن "جنوب لبنان هو جبهة مساندة لغزة وتوقف القتال هناك سينسحب على لبنان"، مشيرا إلى أن "الحزب لم يكن جزءا من المفاوضات المتعلقة باتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل".

وأكد المصدر لقناة "الجزيرة" أن "حزب الله سيلتزم بالهدنة إذا التزمت بها القوات الإسرائيلية وأي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة سيقابله رد من الحزب".

المصدر: RT+ وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا