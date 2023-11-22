حزب الله يستهدف ثكنة يفتاح وموقع بياض بليدا ومصادره تتحدث عن الهدنة

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف ثكنة يفتاح الإسرائيلية وموقع بياض بليدا بعد ظهر اليوم الأربعاء، فيما تحدثت مصادره عن التزامه باتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل.

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فقد أعلن حزب الله أن "المقاومة الإسلامية استهدفت عند الساعة 12:25 موقع بياض بليدا ‏وحققت فيه إصابات مباشرة، كما استهدفت ثكنة يفتاح الإسرائيلية عند الساعة 12:50 وحققت فيها إصابات مباشرة".

في المقابل، أفادت مراسلتنا بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا استهدف أطراف بلدات القطاع الغربي، فيما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل إنشطارية على أطراف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام عن مصدر في حزب الله قوله إن "جنوب لبنان هو جبهة مساندة لغزة وتوقف القتال هناك سينسحب على لبنان"، مشيرا إلى أن "الحزب لم يكن جزءا من المفاوضات المتعلقة باتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل".

وأكد المصدر لقناة "الجزيرة" أن "حزب الله سيلتزم بالهدنة إذا التزمت بها القوات الإسرائيلية وأي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة سيقابله رد من الحزب".

المصدر: RT+ وكالات