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الخارجية القطرية: جهود الوساطة أسفرت عن اتفاق على هدنة إنسانية سيعلن عن بدايته خلال 24 ساعة

لحظة بلحظة.. بعد 47 يوما من الحرب بغزة اتفاق على هدنة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. بعد 47 يوما من الحرب بغزة اتفاق على هدنة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس
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بعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة
لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة

يتبع..

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