لحظة بلحظة.. بعد 47 يوما من الحرب بغزة اتفاق على هدنة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس
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بعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.
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يتبع..