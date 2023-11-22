لحظة بلحظة.. بعد 47 يوما من الحرب بغزة اتفاق على هدنة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس

بعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

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يتبع..