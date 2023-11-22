RT تعزي قناة "الميادين" بمقتل اثنين من فريقها بقصف اسرائيلي

بعثت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان ببرقية تعزية إلى مسلم شعيتو مدير مكتب قناة الميادين في موسكو، بمقتل اثنين من العاملين في هذه القناة بقصف إسرائيلي صباح أمس.

وقالت سيمونيان: "نعرب عن تعازينا الخاصلة لأهل وأقارب وزملاء الصحفيين الاثنين اللذين فقدتهما قناة الميادين.. قناة RT تعرف حق المعرفة ما هي الرقابة وبشكل لا تعرفه أي وسيلة إعلامية أخرى. لسنوات عديدة، تحاول الدول الغربية قمع صوتنا. نحن نعارض أي محاولة للحد من تغطية ما يحدث – في قطاع غزة وفي أماكن أخرى.

بدورها أعربت مديرة قناة RT العربية مايا مناع، على خالص التعازي لأهل وأقارب وزملاء الصحفيين الاثنين اللذين قتلا نتيجة غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقالت مناع: "العديد من صحفيينا كان على معرفة شخصية بالفقيدين ويشعر بالحزن على هذه الخسارة".

يشار إلى أن قناة الميادين نعت في وقت سابق، مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع معماري اللذين قتلا بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحافيين جنوب لبنان.

وفي الأسبوع الماضي، منعت إسرائيل التقاط بث قناة الميادين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متهمة إياها "بمحاولة الإضرار بالمصالح الأمنية الإسرائيلية في زمن الحرب وخدمة أهداف العدو".

المصدر: RT