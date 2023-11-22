بن فرحان يدعو لعدم استخدام المساعدات الإنسانية لغزة كوسيلة للعقاب الجماعي

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى عدم استخدام المساعدات الإنسانية لغزة كوسيلة للعقاب الجماعي.

وفي كلمة له خلال زيارة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى بريطانيا، قال بن فرحان إن "وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك حاجة لوقف كامل للأعمال القتالية".

وشدد على أنه "يتعين ألا تستخدم المساعدات الإنسانية لـ غزة وسيلة للعقاب الجماعي"، مشيرا إلى أن "مجلس الأمن الدولي أمام خيارين إما التواطؤ في العقاب الجماعي أو إيصال الماء والغذاء والدواء للمدنيين في قطاع غزة".

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية قد وصلت إلى لندن أمس لبحث ومناقشة الأوضاع في قطاع غزة مع المسؤولين البريطانيين، وذلك عقب جولتي بكين وموسكو.

يذكر أن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل و"حماس" يتضمن وقف إطلاق النار من الطرفين، وقف حركة الآليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإدخال 300 من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالا وجنوبا.

كما تضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية دون سن 19 عاما.

وكذلك وقف حركة الطيران الإسرائيلي في جنوب القطاع على مدار الأربعة أيام مع وقف حركة الطيران الإسرائيلي في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 مساءً.

وخلال فترة الهدنة يلتزم الجيش الإسرائيلي، بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، مع ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

المصدر: RT + "سبق"