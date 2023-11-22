البابا فرنسيس: الصراع بين إسرائيل وحماس تجاوز الحرب ليصبح "إرهابا"

قال البابا فرنسيس إن الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، تجاوز الحرب ليصبح "إرهابا".

وخلال لقائه أقارب الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس"، وفلسطينيين عائلاتهم في غزة قال البابا إنه سمع مباشرة كيف "يعاني كلا الجانبين" في الصراع.

وأضاف: "هذا ما تفعله الحروب. لكننا هنا تجاوزنا حد الحروب. هذه ليست حربا. هذا إرهاب". ودعا إلى الصلاة "حتى لا يمضي الطرفان في غضب سيقتل الجميع في النهاية".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت قطر نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل "حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

من جهتها أعلنت الحكومة الإسرائيلية المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الإتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

بدورها، أكدت حركة حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة ان "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".

وقد رحب الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، بالاتفاق.

المصدر: "رويترز" + RT