حماس: ما بين 200 ــ 300 شاحنة مساعدات ستدخل غزة خلال الهدنة الإنسانية

قال طاهر النونو السكرتير الصحفي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، إن حجم المساعدات التي ستدخل غزة تحددها قدرة استيعاب معبر رفح الحدودي.

أعلن طاهر النونو: أن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة يسمح بدخول ما لا يقل عن 200 إلى 300 شاحنة إلى القطاع محملة بالمساعدات، وهذا يتضمن أيضا دخول ثماني شاحنات وقود.

وذكر النونو على قناة حماس على "تلغرام": أن حجم المساعدات سيتحدد بناء على قدرة المعبر الحدودي على الاستيعاب.

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وتأمل الحركة في أن تغطي المساعدات الإنسانية كامل القطاع، في الجنوب والشمال. وأشار النونو، إلى أن الاتفاقية تتضمن تقديم وسائل الرعاية الطبية لجميع المستشفيات في قطاع غزة.

في وقت سابق أعلنت حركة حماس عن توصلها مع إسرائيل لاتفاق هدنة انسانية لمدة أربعة أيام في كامل قطاع غزة بوساطة قطرية ومصرية

وأكدت الحركة أن الاتفاقات تتضمن إطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً دون سن 19 عاما من المحتجزين في القطاع، مقابل إطلاق سراح 150 إمرأة وطفلا دون سن 19 عاما من السجون الاسرائيلية.

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أشارت إلى أن توقيت وقف إطلاق النار سيتم الإعلان عنه خلال 24 ساعة.

المصدر: تاس