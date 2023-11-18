قديروف: وصول طائرة مساعدات إغاثية لأهل غزة إلى مصر قادمة من الشيشان

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، وصول طائرة مساعدات إنسانية إلى مصر من وزارة الطوارئ الروسية، لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكتب قديروف ذلك في "تلغرام"، وذلك بعد إعلانه يوم أمس عن إرسال طائرة جديدة محملة بالمساعدات الإغاثية للسكان الفلسطينيين انطلاقا من مطار العاصمة غروزني.

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وقال: "وصلت إلى مصر طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية تحمل شحنة إنسانية من جمهورية الشيشان لسكان قطاع غزة. وتم تأمين المواد الغذائية والسلع الأساسية من أموال الصندوق العام الإقليمي، أحمد حاجي قديروف، ومن الأموال التي تم جمعها في إطار الدعم المالي خلال الحفل الخيري "أطفال الشيشان - أطفال فلسطين".

ولفت قديروف إلى أن المبادرة بها كانت رئيسة قسم التعليم قبل المدرسي في مجلس مدينة غروزني، خديجة قديروفا.

يشار إلى أن هذه هي الطائرة الثالثة التي تنطلق محملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الشيشان إلى سكان قطاع غزة منذ بداية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح قديروف أن هناك أكثر من 30 طنا من المواد على متن الطائرة، ولفت إلى أن ممثلي الجمهورية التقوا بالفعل في جمهورية مصر مع موظفي فرع الهلال الأحمر.

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وقال إنه "تمت مناقشة تفاصيل نقل المساعدات الإنسانية إلى وجهتها، ثم تحركت القافلة برفقة وفد من جمهورية الشيشان باتجاه قطاع غزة"

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "العدوان الإسرائيلي على القطاع أسفر حتى الآن عن 12300 شهيدا بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة".

وفي اليوم الـ43 من الحرب في غزة يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع في الوقت الذي تواصل فيه الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا.

المصدر: RT