طائرة روسية تنقل مساعدات إنسانية دورية لسكان قطاع غزة من غروزني إلى مصر

قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن طائرة تابعة لها من طراز إيل-76، تنقل 30 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

ووفقا للوزارة، أقلعت الطائرة من مطار مدينة غروزني عاصمة الشيشان إلى مصر.

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وأضافت الوزارة في بيانها: "ستقوم وزارة حالات الطوارئ الروسية بتسليم 30 طنا أخرى من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. ولتنفيذ هذه المهمة أقلعت طائرة تابعة للوزارة من مطار غروزني إلى مدينة العريش المصرية. وسيتم تسليم الشحنة الإنسانية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيشرفون على نقلها إلى قطاع غزة".

وأوضحت الوزارة أنه تم تنظيم الجسر الجوي لإيصال المساعدات الإنسانية، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبتكليف من وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف.

وتشمل قائمة المساعدات الجديدة، فرشا للنوم والوسائد ومنتجات النظافة الشخصية والمواد الغذائية وأغذية الأطفال.

المصدر: تاس