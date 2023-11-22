غزة.. تراكم الجثث يدفع سكان غزة لدفن القتلى بالمئات في مقابر جماعية (فيديو)

بعد تكدس جثث القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ومع ارتفاع عدد القتلى الذين يسقطون كل يوم، لم يعد أمام سكان غزة من خيار سوى دفن الضحايا بالمئات في مقابر جماعية.

وقد اضطر الفلسطينيون في قطاع غزة إلى دفن جثامين القتلى والبالغ عددهم 111 قتيلا، في مقبرة جماعية في خانيونس، بعد أن تم احتجازهم من قبل الجيش الاسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى بيت حانون قبل أيام.

ووفقا للاحصائيات الرسمية الصادرة يوم الأربعاء، عن حكومة غزة، إلى 14532 قتيلا بينهم نحو 6000 طفل.

وبلغ عدد المفقودين في قطاع غزة جراء قصف المباني والمنشآت المدينة نحو 7 آلاف مفقود بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

المصدر: RT