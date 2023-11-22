الجيش الإسرائيلي: القضاء على مجموعة لـ"حماس" غربي جباليا (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إن "قوات مشاة قضت على عناصر من "حماس" في حي الشيخ زايد شمالي غربي جباليا، فيما هاجمت قوات سلاح البحرية عددا من الأهداف العسكرية للحركة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قوات جيش الدفاع تستمر في التصرف على أرض قطاع غزة من أجل تدمير البنى التحتية الإرهابية، والقضاء على مخربين والعثور على وسائل قتالية في أماكن مدنية في القطاع"، مبينا أنه "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة وجه مقاتلو مجموعة القتال التابعة للواء 7 عدة غارات شنتها طائرات والتي استهدفت بنى تحتية إرهابية تم منها إطلاق النار باتجاه قواتنا وأسفرت عن مقتل عدد من المخربين".

وأضاف: "قوات مشاة من مجموعة القتال التابعة للواء غفعاتي قامت بعمليات توغل مركّزة في حي الشيخ زايد شمالي غربي جباليا. خلال عمليات التوغل، تم رصد عناصر استطلاع تابعة لحماس في المنطقة والقضاء عليها. كما فجر مقاتلو احتياط تابعون للواء "هرئيل" وحيدوا فتحة نفق والتي انطلق منها قبل عدة أيام أحد عناصر حماس وأطلق النار باتجاه قوات اللواء".

وأفاد بأن "قوات سلاح البحرية هاجمت اليوم عددا من الأهداف العسكرية التابعة لحماس ومن بينها مبنى مدني تم إطلاق نيران القناصة منه باتجاه قواتنا وكذلك مواقع عسكرية تابعة للمنظمة العسكرية على الخط الساحلي".

المصدر: RT