الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية أغارت على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائراته الحربية أغارت على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في الأراضي اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات حربية تابعة للجيش أغارت قبل قليل على عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية".

وأفادت التقارير أن "من بين الأهداف التي تم الهجوم عليها بنى تحتية إرهابية وموقعا عسكريا يعمل فيه عناصر حزب الله".

وفي الوقت نفسه، استؤنف إطلاق النار على الحدود الشمالية، وتم إطلاق صفارات الإنذار في روش هانكارا.

وأفاد موقع "لبنان 24"، أن قذائف مدفعية وفوسفورية، أطلقها الجيش الإسرائيلي، سقطت قرب المدرسة الرسمية في بلدة كفركلا الجنوبية.

قصف مدفعي وفسفوري قرب المدرسة الرسمية في بلدة كفركلا#lebanon24pic.twitter.com/IlkyM78ijZ — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 22, 2023

المصدر: Ynet + "لبنان 24"