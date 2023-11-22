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إجلاء 82 مواطنا روسيا من قطاع غزة

أخبار العالم العربي

إجلاء 82 مواطنا روسيا من قطاع غزة
AP AP Photo
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إجلاء 82 مواطنا روسيا من قطاع غزة عبر معبر رفح، يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الطوارئ في منشور على "تلغرام"، يوم الأربعاء، إن "82 من مواطنينا وأفراد عائلاتهم عبروا معبر رفح اليوم".

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وأضافت أن القافلة توجهت إلى القاهرة، حيث يوجد مقر عمليات لوزارة الطوارئ الروسية، مؤكدة أن مقر العمليات سيقدم لهم "كافة المساعدات الطبية والنفسية اللازمة، وكذلك الأغذية والمياه والمأوى لقضاء الليل".

يذكر أن وزارة الطوارئ الروسية قد نقلت إلى روسيا أكثر من 500 مواطن من قطاع غزة منذ 12 نوفمبر الجاري.

المصدر: RT

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