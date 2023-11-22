وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يمكننا الاستمرار في معاناة هجمات "حزب الله"

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، أن "هجمات حزب الله، الذي هو امتداد لإيران"، يمكن أن تؤدي إلى حرب في لبنان.

وقال كوهين للمراسلين الأجانب: "لا يمكننا الاستمرار في معاناة هجمات حزب الله، الذي هو امتداد لإيران، وربما تؤدي إلى حرب في لبنان".

وأضاف: "ليس لإسرائيل مصلحة في فتح جبهة أخرى، لكن لا يمكننا الاستمرار في التسامح مع مثل هذه الهجمات. إن مسؤولية المجتمع الدولي هي تنفيذ القرار 1701 برمته من أجل منع الحرب في لبنان".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانات منفصلة، أنه استهدف تجمعات لجنود وآليات الجيش الاسرائيلي في موقع الراهب والمالكية وحرش حانيتا والبَيّاض بليدا ويفتاح وراميا وثكنات زرعيت وميتات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته الحربية أغارت على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في الأراضي اللبنانية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT