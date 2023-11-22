العربية: الوسطاء يسلمون إسرائيل قائمة بالرهائن الذين ستطلقهم "حماس" في إطار اتفاق الهدنة

ذكرت قناة العربية نقلا عن مصادر أن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين ستطلقهم حركة حماس من قطاع غزة.

في وقت سابق، أفاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، أن غالبية الرهائن الخمسين الذين سيشملهم الاتفاق هم مواطنون أجانب. وسيتم تسليم المفرج عنهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي ستقوم بدورها بتسليمهم إلى الجانب المصري.

وافقت الحكومة الإسرائيلية، عقب اجتماع خاص استمر لعدة ساعات عقد ليلة 22 نوفمبر، على خطة لعودة ما لا يقل عن 50 رهينة من قطاع غزة في غضون أربعة أيام، وبعد ذلك سيتم استئناف العمليات العسكرية في القطاع.

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ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية صباح 22 نوفمبر قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.

بدورها، أعلنت حماس في 22 نوفمبر، أنها توصلت لاتفاق مع إسرائيل، بوساطة قطر ومصر، يتضمن تفعيل هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في قطاع غزة. وأكدت الحركة أن الاتفاقات تتضمن إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا دون سن 19 عاما محتجزين في القطاع مقابل أسرى في سجون الاحتلال.

وأشار مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل ستوقف الأعمال القتالية ليوم واحد إضافي في حال أطلقت الحركة عشرة رهائن إضافيين. ووفقا للجانب الإسرائيلي، حماس أسرت أكثر من 200 شخص.

المصدر: تاس