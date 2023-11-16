نادي الأسير: اعتقال أكثر من 2735 فلسطينيا في الضفة منذ بدء "طوفان الأقصى"

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 2735.

وأفاد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت "منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الخميس 85 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم الفتاة فيروز سلامة طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت، تم اعتقالها من سكنها الجامعي".

وقال إن "حملة الاعتقالات رافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين"، مضيفا: "بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (2735)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وأشار البيان إلى أن "حملات الاعتقال المتواصلة، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر المنصرم، وشملت كافة الفئات بمن فيهم الأطفال، وكبار السن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

المصدر: RT