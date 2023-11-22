عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على مخيمي النصيرات وجباليا في غزة

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت أن القوات الإسرائيلية ارتكبت مجزرة في شمال غزة فجر اليوم، راح ضحيتها أكثر من 60 شخصا من مخيم جباليا شمال شرق غزة.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 14 ألفا، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الاتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة "حماس".

بدورها، أكدت "حماس" أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة أن "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".

المصدر: "وفا" + RT