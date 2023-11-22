مراسلتنا: مقتل 4 فلسطينيين باستهداف مسيرة بطولكرم والقوات الإسرائيلية تعتقل مصابا داخل سيارة الإسعاف

أفادت مراسلتنا اليوم الأربعاء، بورود أنباء عن مقتل 4 فلسطينيين بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

ولفتت المراسلة إلى أن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت منزلا وتجمعات للمواطنين في مخيم طولكرم، ما أدى إلى مقتل 4 وإصابة آخرين، ثم قامت القوات الإسرائيلية باقتحام قسم الطوارىء بمستشفى ثابت ثابت الحكومي، حيث اعتقلت أحد المصابين من استهداف المسيرة.

واظهرت مقاطع فيديو لحظة وصول القوات الإسرائيلية إلى المستشفى واعتقال المصاب الفلسطيني داخل سيارة الإسعاف.

يتبع..