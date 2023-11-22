بوتين يدعو لمساعدة غزة ويعتبر إجلاء المواطنين الروس من القطاع واجبا مقدسا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة هو "واجب مقدس"، ودعا إلى مساعدة السكان في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع أعضاء مجلس الوزراء، حيث تابع أن إجلاء المواطنين الروس من غزة هي "مهمة إنسانية ونبيلة للغاية"، وأشار إلى ضرورة "مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأحداث الراهنة".

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وقال بوتين: "إننا نرى ما يحدث هناك، لذلك فمن واجبنا المقدس أن نساعد مواطنينا بشكل خاص".

وأشار الرئيس إلى أن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية، حيث لجأ حوالي 900 شخص إلى روسيا لإجلائهم من هناك. وطلب الرئيس من وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف الإفادة بكيفية سير العمل لإجلاء الروس من قطاع غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأكد الرئيس على أن الوضع في قطاع غزة قد تجاوز وضع "الحالة الحرجة" منذ فترة، وقال: "لقد لجأ إلينا 900 شخص لطلب إخراجهم من هناك من بينهم 639 مواطنا من روسيا والبقية من الأقارب".

من جانبه قال وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف إن رحلة أخرى تحمل مساعدات إنسانية ستنطلق يوم غد 23 نوفمبر، حيث تابع أن روسيا أرسلت أكثر من 245 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، ومن المقرر أن يتم إرسال رحلة مساعدات أخرى يوم غد تحمل وزنا إجماليا قدره 28 طن.

وقال كورينكوف: "بالتزامن مع إجلاء المواطنين الروس، يقوم طيران وزارة الطوارئ الروسية بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقد سلّمنا في المجمل 10 رحلات جوية إلى مدينة العريش، تحمل أكثر من 245 طنا من المساعدات الإنسانية".

وأشار الوزير إلى أن البضائع التي تم إرسالها من مصانع "روس ريزيرف" وتم جمعها من قبل مناطق مختلفة من جميع أنحاء روسيا، وتتضمن مواد غذائية ضرورية، ومنتجات نظافة وأدوية.

المصدر: RT