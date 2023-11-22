قصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق جنوب لبنان

قصفت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، محيط بلدتي حولا وميس الجبل ووادي شقرا وبرعشيت وأطراف عيترون ويارون وياطر، في جنوب لبنان.

كما ذكرت صحيفة "النشرة" أن القصف المدفعي الإسرائيلي كثيف ومتواصل ويستهدف أطراف عدد من القرى في القطاع الشرقي لاسيما كفركلا ودير ميماس.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته الحربية أغارت على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في الأراضي اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات حربية تابعة للجيش أغارت قبل قليل على عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية".

وأفادت التقارير أن "من بين الأهداف التي تم الهجوم عليها بنى تحتية إرهابية وموقعا عسكريا يعمل فيه عناصر حزب الله".

وفي الوقت نفسه، استؤنف إطلاق النار على الحدود الشمالية، وتم إطلاق صفارات الإنذار في روش هانكارا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: النشرة