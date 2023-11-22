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ملك الأردن يصل مصر لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

ملك الأردن يصل مصر لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة (فيديو)
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين.

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السيسي والملك عبد الله الثاني يحذران من تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة فى 19 أكتوبر الماضى.

ورفض الزعيمان خلال اللقاء أية محاولات للتهجير القسري لسكان غزة إلى بلديهما.

المصدر: RT

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