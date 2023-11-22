الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية في إيلات بدفعة من الصواريخ المجنحة

أعلن الحوثيون مساء يوم الأربعاء استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مدينة إيلات بدفعة من الصواريخ المجنحة.

وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في بيان مساء الأربعاء، "إن القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية أطلقت دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية إسرائيلية مختلفة في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

وأكد العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها… — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 22, 2023

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ "كروز" بالقرب من إيلات، فيما تحدثت مصادر عبرية عن اعتراض طائرة مسيرة أيضا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب التحذير الذي تم تفعيله في إيلات خوفا من تسلل طائرات معادية، إن طائرة حربية اعترضت صاروخ "كروز" خارج الحدود الإسرايلية.

وفي نفس السياق أفادت الخدمة الصحفية للجبهة الداخلية بأنه لا يوجد أي تهديد لسكان إيلات حيث انطلق في الساعة 16:04 إنذار بتهديد جوي بسبب احتمال اختراق طائرة معادية للأجواء.

المصدر: RT