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حكومة غزة: ارتفاع عدد القتلى في غزة جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل

صلوات لتحقيق أمنيات صادمة من الأمهات في قطاع غزة جراء الحرب الرهيبة والحصار

أخبار العالم العربي

صلوات لتحقيق أمنيات صادمة من الأمهات في قطاع غزة جراء الحرب الرهيبة والحصار
Gettyimages.ru
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كشفت المسؤولة الأممية سيما بحّوث عن تصريحات مرعبة صدرت عن نساء في قطاع غزة بأنهن يصلين من أجل السلام، أو الموت وأطفالهن في أحضانهن في حال لم يتحقق هذا السلام.

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة سيما بحّوث: "أخبرتنا النساء في غزة أنهن يصلين من أجل السلام... وفي حال لم يتحقق السلام، فإنهن يصلين من أجل الموت السريع أثناء نومهن وأطفالهن بين أذرعهن".

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وأضافت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يجب علينا جميعا أن نخجل من أن أي أم، بغض النظر عن مكان تواجدها، أن تصلّي مثل هذه الصلاة ".

ولفتت بحّوث إلى أن سكان غزة يواجهون الآن مستوى غير مسبوق من القسوة والدمار. ووفقا لها، "تموت أُمّان كل ساعة، وتموت 7 نساء كل ساعتين".

وأضافت أن "180 امرأة تلد يوميا من دون توافر للماء أو المسكنات أو التخدير الخاص بالعمليات القيصرية".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت قطر نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل و"حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايتها خلال 24 ساعة.

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من جهتها أعلنت الحكومة الإسرائيلية المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الإتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

من جهتها، أكّدت حركة حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة ان "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".

وقد رحب الرئيسان الفلسطيني محمود عباس، والإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بالاتفاق.

المصدر: نوفوستي + RT

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