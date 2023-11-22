نصرالله يلتقي حمدان والحية.. وعبداللهيان يتجه إلى لبنان

التقى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، نائب ‏رئيس حماس في غزة خليل الحية والقيادي بالحركة أسامة ‏حمدان، على أن يصل وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان لبيروت خلال ساعات.

وخلال اللقاء الذي جمع نصرالله بقياديي "حماس"، جرى "استعراض الأحداث الأخيرة منذ 7 أكتوبر، وتم تقييم المواقف والتطورات ‏والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة وخصوصا في قطاع غزة وجرى التأكيد على أهمية ‏مواصلة العمل والتنسيق الدائم مع الثبات والصمود من أجل تحقيق الانتصار الموعود".‏

هذا ويصل إلى مطار بيروت الدولي عند الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء، عبد اللهيان في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين والقيادات اللبنانية.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية