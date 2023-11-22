نصرالله يلتقي حمدان والحية.. وعبداللهيان يتجه إلى لبنان
التقى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، نائب رئيس حماس في غزة خليل الحية والقيادي بالحركة أسامة حمدان، على أن يصل وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان لبيروت خلال ساعات.
وخلال اللقاء الذي جمع نصرالله بقياديي "حماس"، جرى "استعراض الأحداث الأخيرة منذ 7 أكتوبر، وتم تقييم المواقف والتطورات والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة وخصوصا في قطاع غزة وجرى التأكيد على أهمية مواصلة العمل والتنسيق الدائم مع الثبات والصمود من أجل تحقيق الانتصار الموعود".
هذا ويصل إلى مطار بيروت الدولي عند الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء، عبد اللهيان في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين والقيادات اللبنانية.
المصدر: وسائل إعلامية لبنانية