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لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل ويتهمها بتعمد قتل الصحافيين

أخبار العالم العربي

لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل ويتهمها بتعمد قتل الصحافيين
Globallookpress
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أعلن لبنان، اليوم الأربعاء، أن بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة تقدمت بشكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي، يتهمها فيها بتعمد قتل الصحافيين، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، أن تقديم الشكوى جاء "عقب ارتكاب إسرائيل للجريمة الجديدة الموصوفة المتمثّلة بقتلها المتعمّد للمراسلة الصحافية فرح عمر والمصوّر ربيع المعماري، العامليْن بقناة الميادين، إضافة إلى المواطن اللبناني حسين عقيل".

وأكد البيان أن الضربة الإسرائيلية "داخل الأراضي اللبنانية على مسافة بعيدة من الخط الأزرق، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بكل متفرعاته، وخرقا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، واعتداء على مدنيين".

وطلب لبنان من مجلس الأمن الدولي أن يتحمّل مسؤولياته لجهة إدانة إسرائيل، نتيجة لارتكابها لهذه الجريمة الموصوفة.

يشار إلى أن قناة الميادين نعت في وقت سابق، مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع معماري اللذين قتلا بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحافيين جنوب لبنان.

وفي الأسبوع الماضي، منعت إسرائيل التقاط بث قناة الميادين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متهمة إياها "بمحاولة الإضرار بالمصالح الأمنية الإسرائيلية في زمن الحرب وخدمة أهداف العدو".

 

المصدر: الشرق الأوسط

 

 

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