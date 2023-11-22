دعم واشنطن لحرب إسرائيل على غزة.. النفوذ الأمريكي يتصدع

مع دخول الحرب على غزة شهرها الثاني التي تشهد تدميرا إسرائيليا ممنهجا للمنشآت المدنية الفلسطينية في غزة ومقتل آلاف المدنيين، يتزايد الجدل حول موقف القانون الدولي من هذا الصراع

في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل ما ينتقص من مصداقية واشنطن عند الحديث عن القانون الإنساني الدولي وفي ظل الخضوع القرار السياسي بوقف إطلاق النار بالمصالح الاقتصادية والانقسام في الولايات المتحدة..

لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن الخبيرة القانونية والمحللة السياسية جينجر تشبمان.