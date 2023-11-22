الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وحدة في لواء "جولاني" في غزة

أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط من لواء "جولاني" و إصابة جندي في المعارك بشمال قطاع غزة.

وذكر الجيش أن القتيل هو النقيب ليرون سنير (25 عاما) من مستوطنة عوفرا، قائد فصيلة في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جولاني".

IDF announces the death of an officer during fighting in the northern Gaza Strip yesterday, bringing the death toll in the ground offensive against Hamas to 69.



He is named as Cpt. Liron Snir, 25, a team commander in the Golani Brigade's reconnaissance unit, from Ofra. pic.twitter.com/BQDkAFT9vB — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 22, 2023

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بذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 69 قتيلا خلال العملية البرية في غزة، وإلى 391 منذ 7 أكتوبر.

وأعلن الجيش أيضا أن جنديا في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جفعاتي" أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في شمال غزة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية