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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وحدة في لواء "جولاني" في غزة

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وحدة في لواء
AP
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أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط من لواء "جولاني" و إصابة جندي في المعارك بشمال قطاع غزة.

وذكر الجيش أن القتيل هو النقيب ليرون سنير (25 عاما) من مستوطنة عوفرا، قائد فصيلة في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جولاني".

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بذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 69 قتيلا خلال العملية البرية في غزة، وإلى 391 منذ 7 أكتوبر.

وأعلن الجيش أيضا أن جنديا في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جفعاتي" أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في شمال غزة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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