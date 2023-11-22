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حكومة غزة: ارتفاع عدد القتلى في غزة جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل

غالانت: كل قوة عسكرية على الأرض في غزة ستحصل على دعم استخباراتي

أخبار العالم العربي

غالانت: كل قوة عسكرية على الأرض في غزة ستحصل على دعم استخباراتي
Globallookpress
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زار وزير الدفاع يوآف غالانت إحدى قواعد مديرية المخابرات التي تجلب إليها قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الوسائل التي ضبطتها في قطاع غزة.

وقال غالانت: "كل مقاتل يتحرك في الميدان يتلقى دعما استخباراتيا من جميع أنظمة الاستخبارات، وفي النهاية يذهب إلى قائد السرية وضابط العمليات وأحيانا إلى المقاتل، ويخبره كيف يمكنه الدفاع عن نفسه، حيث يوجد العدو، والنتيجة هي نتيجة قاتلة بشكل خاص".

وأضاف: "وفي الأيام المقبلة أيضا، ستحصل كل قوة على الأرض على دعم استخباراتي كامل يمكنها من العمل في أمان".

بعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

                                                                                       

 

المصدر: RT

 

 

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