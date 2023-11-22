وكالة: الوفد المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يدعو للضغط على إسرائيل

دعا الوفد المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعات لندن وباريس الدول القادرة على التأثير على إسرائيل إلى التحرك لتحقيق السلام الشامل وفقا لمبدأ حل الدولتين.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر دبلوماسي تركي، أنه "خلال لقاءات في لندن وباريس أكد الوفد أن الهدف في قطاع غزة هو وقف كامل لإطلاق النار. وعلى الدول التي يمكنها التأثير على إسرائيل أن تمارس الضغط عليها لتحقيق سلام طويل الأمد".

وكان وفد اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الذي يضم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، قد زار بكين وموسكو في وقت سابق.

وانضم إليهم يوم الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وزار الوفد لندن وباريس والتقى بوزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد كاميرون، وكذلك بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا والرئيس إيمانويل ماكرون.

المصدر: نوفوستي