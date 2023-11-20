وزراء خارجية قمة الرياض ببكين.. نحو وقف حرب إسرائيل على غزة

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف سيبحث في موسكو يوم الثلاثاء الوضع في غزة مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي..

وكانت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة قد أجرت مباحثات في بكين مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.. حيث دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والى تحرك دولي عاجل لوقف ممارسات إسرائيل.. كما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تهجير الفلسطينيين من غزة سيهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.. فيما قال وزير الخارجية الصيني إن بكين تؤيد بالكامل الدعوةَ إلى حلّ الدولتين الصادرةَ عن القمة الإسلامية العربية، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاءِ الكارثة الإنسانية في غزة.. فما المنتظر من جولة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية؟ وهل يمكن أن تؤثر نحو تحرك دولي فاعل في قطاع غزة؟

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