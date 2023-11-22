غارات إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة قبل ساعات من دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ

شن الطيران الحربي الإسرائيلي يوم الأربعاء سلسلة غارات على قطاع غزة ما أدى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

وقال مراسل RT إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جديدة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وأشار أيضا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

هذا، وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 14000 قتيل بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 391 جنديا إسرائيليا.

يتبع..