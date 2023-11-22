الخارجية الروسية تؤكد إجلاء غالبية المواطنين الروس من قطاع غزة

أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر كينشاك مغادرة غالبية المواطنين الروس من قطاع غزة ووصولهم لموسكو، على متن طائرات وزارة الطوارئ الروسية.

وأكد كينشاك أن روسيا الاتحادية كانت من أوائل الدول التي أرسلت قوائم بأسماء المواطنين المطلوب إجلاؤهم من غزة إلى إسرائيل من أجل الموافقة عليها، لافتا إلى أن عملية مراجعة تلك القوائم تأخرت بشكل غير معقول.

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وأضاف كينشاك في رد له نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "شرع المواطنون الأجانب والمقيمون في قطاع غزة من حاملي الجنسية المزدوجة بمغادرة أراضي القطاع في الأول من نوفمبر".

وأردف: "تم إعطاء الأولوية لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى، وخاصة الدول الغربية. وفي الوقت نفسه، لم تتمكن المجموعة الأولى من المواطنين الروس من عبور الحدود إلّا في 12 نوفمبر (الجاري)".

يشار إلى أنه منذ تاريخ 12 نوفمبر، تم نقل أكثر من 500 شخص من قطاع غزة إلى أراضي روسيا الاتحادية على متن رحلات جوية خاصة.

وبحسبما ذكرته المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، فقد سجل أكثر من 1000 شخص في قوائم الإجلاء.

من جهتها، أوضحت وزارة الطوارئ أن عدد الروس الراغبين في الإجلاء من قطاع غزة في تزايد مستمر. ووعدت الإدارة بتوصيل كل منهم إلى وطنه.

المصدر: RT