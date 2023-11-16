الطوارئ الروسية تواصل إجلاء المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم من قطاع غزة

قالت وزارة الطوارئ الروسية، إنها تواصل العمل في مجال إجلاء المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم من قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة ميدانية تابعة لها في مصر لا تزال تواصل العمل، في مجال استقبال الروس الذين اجتازوا معبر رفح.

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وذكرت الوزارة، أن عدد المواطنين الروس الذي مروا اليوم عبر معبر رفح، بلغ 88 شخصا.

وتعمل المجموعة الميدانية التابعة للوزارة، بالتعاون مع موظفي وزارة الخارجية الروسية، وبالتعاون الوثيق مع ممثلي المجموعة الدبلوماسية من جمهورية بيلاروس. "وقد عبر 43 مواطنا من بيلاروس الحدود مع مواطنينا".

وبعد عبور الحدود المصرية، يتم إرسال المواطنين الروس وأفراد أسرهم ومواطني جمهورية بيلاروس بالحافلة في قافلة واحدة إلى القاهرة. وهناك يقوم رجال الإنقاذ وعلماء النفس والأطباء من وزارة حالات الطوارئ الروسية بتقديم كل المساعدة اللازمة. وبعد ذلك، سيقوم طيران وزارة حالات الطوارئ الروسية بنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى موسكو.

وبشكل إجمالي، تم إجلاء 297 شخصا من منطقة النزاع، وتم بالفعل نقل 168 شخصا منهم إلى روسيا.

المصدر: وزارة حالات الطوارئ