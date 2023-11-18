120 شخصا من المواطنين الروس خرجوا من غزة في طريقهم إلى موسكو

أفادت وزارة حالات الطوارئ الروسية، بأن طائرة تابعة للوزارة ستنقل من القاهرة مجموعة جديدة من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم تم إجلاؤهم من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء في بيان للوزارة: "ستقوم طائرة خاصة تابعة للوزارة بنقل إلى موسكو 120 مواطنا آخر من مواطني روسيا وأفراد عائلاتهم الذين تم إجلاؤهم من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. في الوقت الحالي، تم تشكيل مجموعة المواطنين المذكورة وهم يتجهون بالفعل إلى مطار القاهرة لمواصلة الرحلة إلى موسكو".

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يشار إلى أنه تم بالفعل إجلاء أكثر من 500 شخص من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي العاصمة المصرية، يقدم الجانب الروسي المساعدة الطبية والنفسية للمواطنين المذكورين، ويقدمون الطعام والماء، ويساعدونهم في تنظيم في الأعمال الورقية اللازمة، ويولون اهتماما خاصا للأطفال.

ويتم تنظيم عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة من قبل وزارة الطوارئ الروسية بالتعاون مع الدبلوماسيين الروس.

المصدر: نوفوستي