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إصابة عنصر من اليونيفيل برصاصة في جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

إصابة عنصر من اليونيفيل برصاصة في جنوب لبنان
Globallookpress
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أصيب عنصر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان برصاصة، فجر الأحد، وفق ما أعلن متحدّث باسمها، من دون أن يوضح ملابسات الحادثة وظروفها، بحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

ولم يذكر بيان اليونيفيل ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن تبادل إطلاق النار المستمر منذ أكثر من شهر بين "حزب الله" وإسرائيل عند الحدود الجنوبية، وما إذا كانت عن طريق الخطأ.

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، في بيان: "بعيد منتصف الليل، أفاد جنود حفظ السلام في موقع لـ(اليونيفيل) بالقرب من القوزح بأنهم سمعوا إطلاق نار في مكان قريب، أصيب أحد حفظة السلام برصاصة، وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في فترة التعافي ووضعه مستقر".

وأشار إلى أن "مصدر إطلاق النار غير معروف حاليا، وقد فتحنا تحقيقا، بأن أي استهداف بالقرب من مواقع اليونيفيل، وأي استخدام لمواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق، لأي سبب من الأسباب، أمر غير مقبول".

وتابع: "الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار لضمان سلامة ليس فقط حفظة السلام، ولكن جميع الناس الذين يعيشون بالقرب من الخط الأزرق".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

 

 

المصدر: RT

 

 

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