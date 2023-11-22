زاخاروفا ترد على سؤال حول التحقق مما إذا كانت إسرائيل تمتلك أسلحة نووية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا لم تتلق أي اقتراح رسمي من تركيا بشأن العمل على التحقق مما إذا كانت إسرائيل تمتلك أسلحة نووية.

وأشارت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، إلى أنه تم تسجيل إشارات مماثلة من جانب تركيا.

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وأضافت: "في الوقت الحالي، سجلنا إشارات من أنقرة حول نواياها للشروع في المطالبة بإنشاء نوع من آلية التفتيش للتحقق مما إذا كانت إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، وحول الرغبة التركية في تكثيف هذا العمل مع الدول الأخرى".

وتابعت زاخاروفا القول: "لم نتلق أي مقترحات رسمية أو طلبات أخرى بهذا الخصوص. وهذا يعني أنه من السابق لأوانه إصدار أي أحكام تقييم حول ذلك".

في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستطرح مبادرات في مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يتعلق بحيازة إسرائيل للقنبلة الذرية.

وأشار أردوغان، متحدثا في منتدى أعمال في الجزائر، إلى أن وجود أسلحة ذرية لدى إسرائيل، يشكل تهديدا لأمن تركيا.

المصدر: نوفوستي