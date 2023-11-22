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أردوغان يوجه من الجزائر تحذيرا لإسرائيل بشأن سلاحها النووي

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أردوغان يوجه من الجزائر تحذيرا لإسرائيل بشأن سلاحها النووي
Sputnik
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستطرح مبادرات في مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يتعلق بحيازة إسرائيل للقنبلة الذرية.

وأشار أردوغان، متحدثا في منتدى أعمال في الجزائر، إلى أن وجود أسلحة ذرية لدى إسرائيل، يشكل تهديدا لأمن تركيا.

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في وقت سابق، اتهم أردوغان مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقاعس بعد "اعتراف" إسرائيل بوجود أسلحة نووية لديها.

وأضاف الرئيس التركي: "إسرائيل لديها قنبلة ذرية، وقد قدمنا ​​شكوى إلى الجهات المعنية وما زلنا نفعل ذلك. سنطرح مبادرات في مجلس الأمن الدولي وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذه القضية التي تهدد أمن المنطقة بأكملها، بما في ذلك تركيا".

المصدر: نوفوستي

 

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