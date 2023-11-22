نيبينزيا يقترح دعوة ممثلين عن فلسطين لمجلس الأمن لاطلاعه على الوضع في الأراضي المحتلة

اقترح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، دعوة ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي للحصول على معلومات حول الوضع في الأراضي المحتلة.

وقال المندوب الروسي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "نحن قلقون أيضا بشأن الانتهاك التي ترتكبها القدس الغربية والدول الغربية لحقوق الناس الذين لا يتفقون مع تصرفات إسرائيل في حرية التعبير أو حرية التجمع السلمي، فضلا عن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضاف: "نعتقد أنه في ظل هذه الظروف، ينبغي لمجلس الأمن أن يدعو ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني، بمن فيهم النساء، إلى اجتماعاته للحصول على معلومات مباشرة حول الوضع في الأراضي المحتلة".

ويشهد الوضع في فلسطين وخاصة في قطاع غزة تدهورا كبيرا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، جوية وبرية، خلفت حتى الآن أكثر من 14532 قتيلا بينهم نحو 6000 طفل.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 392 في صفوف الجيش.

المصدر: وكالات