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عبداللهيان: نحن في بيروت للتشاور مع السلطات بشأن تحقيق الأمن في المنطقة

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عبداللهيان: نحن في بيروت للتشاور مع السلطات بشأن تحقيق الأمن في المنطقة
AFP
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه في بيروت للتشاور مع السلطات اللبنانية بشأن تحقيق الأمن في المنطقة واستيفاء الحقوق.

وفي تصريح من مطار بيروت الدولي، اعتبر عبداللهيان أن "6 أسابيع من المقاومة البطولية في غزة أثبت أن الوقت ليس في صالح الكيان الإسرائيلي".

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني هو من سيقرر مستقبل غزة ومستقبل فلسطين"، لافتا إلى "أننا في بيروت للتشاور مع السلطات اللبنانية بشأن تحقيق الأمن في المنطقة واستيفاء الحقوق".

وأضاف: "سمعنا من قادة المقاومة في المنطقة أن الأيادي ستكون على الزناد حتى استيفاء كل حقوق الفلسطينيين".

وذكرت وكالة "نور نيوز" أن وزير الخارجية الإيراني سيقوم بجولة في المنطقة بعد الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، ستبدأ من لبنان.

المصدر: "النشرة"

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