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للمرة الثانية خلال يوم.. "المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية

أخبار العالم العربي

للمرة الثانية خلال يوم..
RT
قافلة عسكرية أمريكية - أرشيف -
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أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان مساء الأربعاء أنها استهدفت قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.

وقالت في البيان "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق للمرة الثانية هذا اليوم، بطائرة مسيرة".

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وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنه تمت إصابة الهدف بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية بتعرض قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية بإقليم كردستان شمال العراق لهجوم جديد بطائرة مسيرة، بعد ساعات من هجوم أمريكي على منشأتين جنوب بغداد.

ولفتت المصادر، إلى وقوع انفجارات عنيفة هزت قاعدة "حرير" الأمريكية بأربيل، من دون الإفادة عن إصابات أو أضرار.

وخلال 6 أيام استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق القاعدة الأمريكية 4 مرات.

وفجر الأربعاء، أصدر الجيش الأمريكي بيانا أعلن فيه شن ضربات على منشأتين في العراق.

وقال في بيان "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق"، مشيرا إلى أن "الضربات كانت ردا مباشرا على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران".

وفي واشنطن، أفادت نائبة الناطق باسم البنتاغون سابرينا سينغ، بأن القوات الأمريكية تعرضت لحوالي 66 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، وأكدت أن الهجمات أوقعت حوالي 62 جريحا في صفوف العناصر الأمريكيين.

المصدر: RT

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