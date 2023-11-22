الجيش الأمريكي يشن ضربات على موقعين في العراق

قال الجيش الأمريكي فجر اليوم الأربعاء إنه شن ضربات على منشأتين في العراق.

وقال الجيش الأمريكي في بيان "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".

وأضاف البيان أن "الضربات كانت ردا مباشرا على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران".

On the morning of November 22 in Iraq, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces conducted discrete, precision strikes against two facilities in Iraq. The strikes were in direct response to the attacks against U.S. and Coalition forces by Iran and Iran-backed groups, including the… pic.twitter.com/HySbSFNlp5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 22, 2023

وأكد البنتاغون الثلاثاء أن "ضربة أمريكية في العراق نفذت ردا على هجوم استهدف عسكريين أمريكيين في المنطقة أسفرت عن مقتل العديد من المقاتلين في جماعات موالية لإيران".

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وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع بات رايدر في بيان، بأنه بعد تعرض قاعدة عين الأسد العراقية التي تضم جنودا أمريكيين لهجوم بـ"صاروخ باليستي قصير المدى" من دون أن يسفر عن قتلى، شن الجيش الأمريكي ضربة "على آلية وعدد من المقاتلين المدعومين من إيران والضالعين في هذا الهجوم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية في العراق "ردت دفاعا عن النفس" بعد تعرضها لهجوم في قاعدة عين الأسد الواقعة في غرب البلاد أسفر عن "إصابات طفيفة" بين الجنود.

أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ66 هجوما منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى إصابة أكثر من 60 شخصا.

وقالت سينغ في مؤتمر صحفي إنه منذ 17 أكتوبر، تعرضت القوات الأمريكية للهجوم حوالي 66 مرة، 32 مرة في العراق و34 مرة في سوريا.

وأضاف أن هناك 62 جريحا بين العسكريين الأمريكيين.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن بعض المسؤولين في البنتاغون محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

المصدر: RT + وكالات