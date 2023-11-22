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مسؤول أمريكي: بايدن اتصل مرتين بتميم وثلاث مرات بالسيسي

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مسؤول أمريكي: بايدن اتصل مرتين بتميم وثلاث مرات بالسيسي
Sputnik
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قال مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحفيين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك "بشكل مباشر وشخصي" في إعداد الاتفاق لإطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس

وأضاف المسؤول الأمريكي: "كان الرئيس منخرطا بشكل مباشر وشخصي في هذه العمل. طوال هذه العملية، مارس ذلك كل ساعة بالمعنى الحرفي للكلمة".

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ووفقا لحساباته، تحدث بايدن 14 مرة حول موضوع الرهائن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بما في ذلك خلال زيارة إلى تل أبيب، وثلاث مرات اتصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومرتين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال المسؤول إن قطر عرضت على الولايات المتحدة وإسرائيل خدمات الوساطة بعد وقت قصير من أحداث 7 أكتوبر، عندما هاجمت فصائل حماس مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت عسكرية في جنوب إسرائيل.

وأشار إلى أن اثنين من كبار ممثلي مجلس الأمن القومي الأمريكي، وفي مرحلة لاحقة، رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز شاركوا بشكل مباشر في هذه المفاوضات.

المصدر: نوفوستي

 

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