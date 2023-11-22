فكروا في هذا أيها الزملاء!.. نيبينزيا: 4 آلاف أوكراني هربوا من إسرائيل إلى وطنهم الأكثر أمانا

اتهم المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الدول الغربية بازدواجية المعايير في التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة وفي أوكرانيا.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء: "قرر أربعة آلاف لاجئ من إسرائيل يحملون جوازات سفر أوكرانية العودة إلى أوكرانيا، لأن الوضع آمن هناك، على حد تعبيرهم. أيها الزملاء، فكروا في هذا: إنهم يفضلون العودة إلى وطنهم من إسرائيل، التي كما تعلمون جيدا، أكثر أمانا بعشرات، إن لم يكن مئات المرات، من قطاع غزة، الذي يتم تدميره بالكامل أمام أعيننا".

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وأشار نيبينزيا إلى أن الممثلين الغربيين يفضلون تجاهل هذا الوضع بسبب "معاييرهم المزدوجة"، وقال: "أكرر مرة أخرى سؤالي الذي طرحته في الاجتماع السابق حول الوضع الإنساني في أوكرانيا: كم عدد الاجتماعات التي عقدتموها حول الوضع الإنساني في غزة خلال كل هذا الوقت؟ سأجيبكم: ولا واحد".

وأضاف: "تفضلون بدلا من ذلك الترويج للأكاذيب والافتراءات حول الهجمات الروسية المزعومة على المدنيين في بلد - وأكرر مرة أخرى - يسعى لاجئون من إسرائيل للعودة إليها".

المصدر: RT