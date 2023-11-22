حزب الله يشن 9 هجمات على مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية الجنوبية

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانات منفصلة، إنه استهدف تجمعات لجنود وآليات الجيش الاسرائيلي في موقع الراهب والمالكية وحرش حانيتا والبَيّاض بليدا ويفتاح وراميا وثكنات زرعيت وميتات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته الحربية أغارت على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في الأراضي اللبنانية.

ونفّذ الطيران الحربي الاسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات على القطاع الغربي جنوبي لبنان، استهدفت أطراف بلدات ياطر وشيحين ومجدل زون والناقورة وطير حرفا وتلال اللبونة.

كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية بالقذائف والقنابل العنقودية أطراف بلدات كفركلا والعديسة والقليعات وعيترون وعيتا الشعب وراميا ومجدل زون والجبّين والناقورة.

كما استهدفت مسيّرة اسرائيلية دراجة نارية بين الناقورة وعلما الشعب حيث سقط جريحين نقلا الى مستشفى مدينة صور.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT