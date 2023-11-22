حماس: مقتل نائب قائد كتائب القسام بلبنان مع 3 آخرين بمسيرة إسرائيلية

نعت حركة حماس في لبنان، نائب قائد كتائب القسام في لبنان، خليل حامد الخراز الذي قتل مع 3 آخرين باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية الثلاثاء على طريق الشعيتية قضاء صور، جنوب لبنان.

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وقالت كتائب القسام في بيان: بكل معاني الفخر والاعتزاز، تزف حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد الجهادي الكبير الحاج خليل حامد الخراز أبو خالد، والذي استشهد مع مجموعة من إخوانه إثر غارة صهيونية استهدفته أثناء قيامه بواجبه الجهادي في جنوب لبنان".

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت أمس الثلاثاء، سيارة من نوع رابيد بيضاء اللون، على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية قضاء صور جنوب لبنان، يستقلها الخراز مع 3 آخرين.

وأفادت مراسلتنا بأن الجثث التي انتشلت من داخل السيارة متفحمة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القتلى هم إضافة إلى خليل الخراز، أبو بكر عوض، وخلدون ميناوي، والشيخ سعيد ضناوي من سكان مدينة طرابلس شمال لبنان.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أفادت بأن نائب قائد "كتائب القسام" قتل وثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين في هجوم على سيارة قرب مدينة صور جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

وكانت غارة إسرائيلية الثلاثاء على فريق صحفي، أدت إلى مقتل مراسلة قناة الميادين اللبنانية فرح عمر ومصور القناة ربيع المعماري، ومدني ثالث في منطقة الجبين، فيما قتلت مسنة (80 عاما) وأصيبت حفيدتها بقصف استهدف قرية كفركلا جنوب لبنان.

وكثف حزب الله أمس استهدافاته للمواقع الإسرائيلية على طول الحدود، حيث قصف 12 موقعا في القطاعين الغربي والشرقي، مؤكدا وقوع إصابات مباشرة، فيما أعلن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن "احتمال تدحرج الحرب قائم وكل الاحتمالات رهن تطورات الميدان".

المصدر: RT+ المنار+"يديعوت أحرونوت"