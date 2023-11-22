دبلوماسي روسي يرد على مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة: إسرائيل لم تنضج للحل بعد

أعلن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن إسرائيل "لم تنضج بعد" لفهم ضرورة إيجاد حل طويل الأمد وعادل للأزمة الحالية.

وقال بوليانسكي على "تيلغرام" ردا على بيان مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان: "من الواضح أن إسرائيل لم تنضج بعد بما يكفي لإدراك ضرورة البحث عن حل طويل الأمد ومستدام وسلمي عادل للأزمة الحالية".

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وصرح إردان في وقت سابق من اليوم الأربعاء أنه بعد انتهاء فترات التوقف في إطار الاتفاق مع "حماس، ستواصل إسرائيل محاربة الحركة.

وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

المصدر: RT