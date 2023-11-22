قائد "البحرية" في قوات الحوثيين: أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا.. (فيديو)

زار قائد قوات البحرية اليمنية اللواء محمد فضل عبد النبي، طاقم سفينة "غالاكسي ليدر" والراسية في السواحل اليمنية بعد الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين.

واطلع قائد قوات البحرية ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، وأركان حرب البحرية العميد منصور السعادي، وعدد من الضباط على أحوال الطاقم وما يتلقونه من رعاية واهتمام من قبل المعنيين على حمايتهم وتقديم ما يحتاجونه من خدمات، وفق ما نقلته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.

القوات البحرية اليمنية:

- مستمرون في تنفيذ عملياتنا العسكرية ضد سفن ومصالح العدو الإسرائيلي حتى يتوقف عدوانه على غزة، ونحذر بأن أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لعملياتنا

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زيارة قائد القوات البحرية اليمنية الى السفينة الإسرائيلية "جالكسي ليدر" المحتجزة pic.twitter.com/N3byR819Gq — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 22, 2023

وأكد قائد قوات البحرية أن طاقم السفينة هم ضيوف اليمن، حيث قال "أنتم ضيوف اليمن ونحن على استعداد لتقديم ما تحتاجونه من رعاية واهتمام وخدمات، اعتبروا أنفسكم أنكم بين أهليكم وذويكم".

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ولفت إلى أن قيم الدين الإسلامي الحنيف تحث على حسن التعامل مع المحتجزين أياً كانت جنسياتهم أو دياناتهم.

وأشار إلى أن القوات البحرية اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح إسرائيل حتى يتوقف استهداف غزة.

وأشار إلى أن عمليات القوات البحرية ستستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تلك التي تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليون، مهيبا بكافة السفن العابرة في البحر الأحمر ألا تبحر بالقرب من السفن الإسرائيلية وعدم إطفاء أجهزة التعارف.

وحذر اللواء عبدالنبي، الشركات والتجار من شحن بضائعهم ومصالحهم مع السفن الإسرائيلية أو التعامل معها، وقال "أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لعمليات القوات البحرية اليمنية".

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وتابع "نقول للعالم إن اليمن وقواته المسلحة جاهزون وبقدرات وبإمكانيات قتالية عالية تمكنا من تنفيذ المهام القتالية في البحر الأحمر".

وجدد قائد القوات البحرية أن تنفيذ المهام القتالية في البحر الأحمر لا يشكل خطرا على الملاحة الدولية، لأن الخطر كل الخطر هو للتواجد الإسرائيلي في البحر الأحمر ومروره الدائم من باب المندب.

ولفت إلى أن على تل أبيب أن تدرك أن باب المندب خط أحمر، مشددا على أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي إزاء التواجد الإسرائيلي في البحر الأحمر فأي سفينة بحرية مدنية أو عسكرية إسرائيلية تعتبر هدفا مشروعا.

هذا، ونشر الإعلام الحربي اليمني مقاطع فيديو وثقت الزيارة التي قام بها قائد قوات البحرية اليمنية اللواء محمد فضل عبد النبي.

قائد القوات البحرية يطمئن على طاقم سفينة جالكسي الراسية في السواحل اليمنية



اطمأن قائد قوات البحرية اليمنية اللواء محمد فضل عبدالنبي، اليوم على طاقم سفينة جالكسي ليدر التابعة للكيان الصهيوني والراسية في السواحل اليمنية بعد الاستيلاء عليها من قبل القوات البحرية pic.twitter.com/YLbItXvrUM — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 22, 2023

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد نشرت صورا ومشاهد لعملية احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

المصدر: وكالة "سبأ"