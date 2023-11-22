 
مباشر
عاجل
الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية في إيلات بدفعة من الصواريخ المجنحة

قائد "البحرية" في قوات الحوثيين: أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا.. (فيديو)

أخبار العالم العربي

قائد
RT @MMY1444
فيديو جديد لسفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wgva

زار قائد قوات البحرية اليمنية اللواء محمد فضل عبد النبي، طاقم سفينة "غالاكسي ليدر" والراسية في السواحل اليمنية بعد الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين.

واطلع قائد قوات البحرية ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، وأركان حرب البحرية العميد منصور السعادي، وعدد من الضباط على أحوال الطاقم وما يتلقونه من رعاية واهتمام من قبل المعنيين على حمايتهم وتقديم ما يحتاجونه من خدمات، وفق ما نقلته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.

وأكد قائد قوات البحرية أن طاقم السفينة هم ضيوف اليمن، حيث قال "أنتم ضيوف اليمن ونحن على استعداد لتقديم ما تحتاجونه من رعاية واهتمام وخدمات، اعتبروا أنفسكم أنكم بين أهليكم وذويكم".

إقرأ المزيد
الحوثيون ينشرون مشاهد لعملية احتجاز سفينة
الحوثيون ينشرون مشاهد لعملية احتجاز سفينة "إسرائيلية" في البحر الأحمر..(فيديو)

ولفت إلى أن قيم الدين الإسلامي الحنيف تحث على حسن التعامل مع المحتجزين أياً كانت جنسياتهم أو دياناتهم.

وأشار إلى أن القوات البحرية اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح إسرائيل حتى يتوقف استهداف غزة.

وأشار إلى أن عمليات القوات البحرية ستستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تلك التي تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليون، مهيبا بكافة السفن العابرة في البحر الأحمر ألا تبحر بالقرب من السفن الإسرائيلية وعدم إطفاء أجهزة التعارف.

وحذر اللواء عبدالنبي، الشركات والتجار من شحن بضائعهم ومصالحهم مع السفن الإسرائيلية أو التعامل معها، وقال "أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لعمليات القوات البحرية اليمنية".

إقرأ المزيد
احتجزها الحوثيون.. الشركة المالكة لـ
احتجزها الحوثيون.. الشركة المالكة لـ"غالاكسي ليدر" تكشف عن مكان رسوها

وتابع "نقول للعالم إن اليمن وقواته المسلحة جاهزون وبقدرات وبإمكانيات قتالية عالية تمكنا من تنفيذ المهام القتالية في البحر الأحمر".

وجدد قائد القوات البحرية أن تنفيذ المهام القتالية في البحر الأحمر لا يشكل خطرا على الملاحة الدولية، لأن الخطر كل الخطر هو للتواجد الإسرائيلي في البحر الأحمر ومروره الدائم من باب المندب.

ولفت إلى أن على تل أبيب أن تدرك أن باب المندب خط أحمر، مشددا على أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي إزاء التواجد الإسرائيلي في البحر الأحمر فأي سفينة بحرية مدنية أو عسكرية إسرائيلية تعتبر هدفا مشروعا.

هذا، ونشر الإعلام الحربي اليمني مقاطع فيديو وثقت الزيارة التي قام بها قائد قوات البحرية اليمنية اللواء محمد فضل عبد النبي.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد نشرت صورا ومشاهد لعملية احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

المصدر: وكالة "سبأ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في قمة G20 عبر الاتصال المرئي: إرهاب الدول كتفجير "السيل الشمالي" هو سبب ما نشهده اليوم