احتجزها الحوثيون.. الشركة المالكة لـ"غالاكسي ليدر" تكشف عن مكان رسوها

قالت الشركة المالكة للسفينة "غالاكسي ليدر" التي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية احتجازها إنها موجودة في ميناء الحديدة باليمن.

وأضافت الشركة المالكة أن عسكريين صعدوا على متن السفينة بشكل غير قانوني عبر طائرة هليكوبتر واستولوا عليها.

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وذكرت شركة "غالاكسي ماريتايم" المسجلة في جزيرة آيل أوف مان" والمالكة للسفينة في بيان الاثنين، أنها فقدت جميع الاتصالات مع السفينة.

وأردفت بالقول "باعتبارنا شركة شحن، فلن نعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي".

وأشارت "غالاكسي ماريتايم" إلى أن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" التي ترفع علم جزر الباهاماس يتكون من مواطنين من بلغاريا وأوكرانيا والفلبين والمكسيك ورومانيا، مبينة أن السفينة مستأجرة من قبل شركة نيبون يوسن اليابانية.

وأوضحت أن "الشاغل الرئيسي في هذا الوقت هو سلامة وأمن أفراد الطاقم البالغ عددهم 25".

ونشرت جماعة الحوثي لقطات مصورة تظهر رجالا مسلحين ينزلون من طائرة هليكوبتر ويسيطرون على سفينة الشحن في جنوب البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن تل أبيب قالت إن السفينة لا تتبعها لكنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

المصدر: RT + "رويترز"